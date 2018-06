(ANSA) – MILANO, 1 GIU – Un manager di Google, Graham Law, attraverso i legali dello studio Severino, ha raggiunto, dopo una lunga trattativa, un accordo con la Procura di Milano per patteggiare un pena convertita in una multa di alcune decine di migliaia di euro nell’inchiesta su una presunta evasione fiscale del colosso californiano che ha già versato al Fisco 306 milioni di euro dopo una transazione. Le posizioni di altri 4 manager indagati sono state stralciate in vista dell’archiviazione. Sull’istanza di patteggiamento dovrà decidere il gip.