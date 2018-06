(ANSA) – BRUXELLES, 1 GIU – La Commissione Ue ha “piena fiducia nella capacità e nella volontà del nuovo Governo di impegnarsi costruttivamente con i partner e le istituzioni Ue per mantenere il ruolo centrale dell’Italia in Europa”: lo ha detto la portavoce del presidente Jean-Claude Juncker. Juncker è impegnato “a lavorare con il Governo italiano e affrontare le molte sfide, come l’immigrazione”, ha aggiunto.