(ANSA) – ROMA, 1 GIU – “La decisione di risolvere il contratto con Mediapro presa dalla Lega di A è illegittima e deve essere revocata entro 3 giorni”. La risposta da parte di Mediapro alla Lega e a Infront, apprende l’Ansa, è appena arrivata a via Rosellini ed è durissima. Nella mail di posta certificata si chiede di revocare immediatamente la risoluzione del contratto tra le parti, prima di dare mandato ai legali di tutelare i propri diritti in sede, civile e penale, oltre che in via cautelare. Nel testo si parla di “malafede” da parte della Lega.