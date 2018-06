(ANSA) – SCARPERIA (FIRENZE), 1 GIU – Andrea Iannone (Suzuki) è risultato il più veloce anche nelle seconde prove libere della MotoGP del Gran premio d’Italia sul circuito del Mugello. La sessione è stata interrotta ben due volte dalla bandiera rossa: la prima per permettere ai soccorritori di intervenire sul pilota Ducati Michele Pirro, protagonista di una bruttissima caduta alla curva San Donato, la seconda per verificare le condizioni della pista dopo la rottura del motore della moto di di Andrea Dovizioso. Iannone ha segnato il miglior tempo in 1’46”735, davanti a Maverick Vinales (Yamaha) di 387 millesimi e Marc Marquez (Honda), protagonista di una innocua caduta alla curva Materazzi, di 483 millesimi. Valentino Rossi (Yamaha) si è piazzato 7/o davanti agli altri connazionali Franco Morbidelli (Honda) e Danilo Petrucci (Ducati). L’altra Rossa, quella di Jorge Lorenzo ha chiuso la top 10. La terza sessione di prove libere domani mattina alle 09.55.