(ANSA) – BARI, 01 GIU – “Per il Ministero non ci sono le condizioni per un decreto di stato di emergenza”. Lo ha detto il sindaco di Bari, Antonio Decaro, a conclusione del vertice al Ministero della Giustizia sulla situazione dell’edilizia giustizia barese, dopo la revoca dell’agibilità per pericolo crollo del Palagiustizia di via Nazariantz. Il sindaco ha riferito che il Ministero “ritiene di risolvere il problema entro l’11 giugno, che è la data di scadenza della ricerca di mercato con la quale si cerca un immobile che abbia spazi sufficienti” per accogliere tutti gli uffici giudiziari penali. “Abbiamo provato a spiegare – ha continuato Decaro – che dalle ricerche di mercato fatte negli ultimi anni non ci sono immobili di quelle dimensioni e con quelle caratteristiche dal punto di vista urbanistico, quindi temiamo di ritrovarci dall’11 giugno nella stessa situazione”. Alla riunione hanno partecipato i vertici degli uffici giudiziari e dell’avvocatura baresi, la Regione Puglia e il Dipartimento di Protezione civile nazionale.