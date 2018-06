(ANSA) – SOIANO DEL LAGO (BRESCIA), 1 GIU – Open Italia, ancora un grande inizio per Francesco Molinari. Tre birdie e nessun bogey per l’azzurro nelle prime 9 buche giocate del secondo giro A metà gara il piemontese resta in alta classifica. Spettacolo al Gardagolf di Soiano del Lago (Brescia), con “Chicco” Molinari che non sbaglia un colpo.