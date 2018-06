(ANSA) – BRUXELLES, 1 GIU – “Non siamo in una guerra commerciale ma in una situazione molto difficile causata dagli Usa”, per cui “la situazione è molto preoccupante, potrebbe esserci un’escalation”. Perché “gli Usa stanno giocando un gioco molto pericoloso”. È il monito lanciato dalla commissaria Ue al commercio Cecilia Malmstroem nel giorno dell’entrata in vigore dei dazi Usa sull’acciaio e l’alluminio. “È un ulteriore indebolimento delle relazioni transatlantiche”, ha avvertito, “è chiaro che dopo questi dazi e il ritiro dagli accordi sull’Iran e di Parigi queste sono meno calorose di prima”.