(ANSA) – WASHINGTON, 1 GIU – Sale la tensione fra Usa e Canada alla vigilia del G7 in Quebec, e non solo per la guerra dei dazi su acciaio e alluminio. Il premier canadese Justin Trudeau ha annullato un viaggio a Washington questa settimana per finalizzare i negoziati sul Nafta (l’accordo commerciale nordamericano, ndr) dopo che il vice presidente Usa Mike Pence aveva posto come condizione il consenso su una clausola che prevede la scadenza di qualsiasi accordo nel giro di cinque anni. “Non c’e’ alcuna possibilità che un premier canadese firmi un accordo sul Nafta che includa una clausola di scadenza di cinque anni e ovviamente la visita non c’e’ stata”, ha spiegato Trudeau.