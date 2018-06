CARACAS – Questo fine settimana il Centro Italiano Venezolano di Caracas (CIV) farà da cornice ai festeggiamenti della Giornata Nazionale dello Sport. Una manifestazione aperta a tutti che si svolge contemporaneamente su tutto il territorio italiano, ogni anno dal 2003, la prima domenica di giugno. L’iniziativa si svolge in concomitanza con la festa della Repubblica Italiana, che in questo 2018 festeggia il suo 70esimo anniversario. Ma la novità in questo 2018 é che si festeggerà anche all’estero in paesi come Argentina, Brasile, Canada, Stati Uniti, Svizzera e Venezuela.

Le attività in programma nel CIV di Caracas sono Calcio, Domino, Nuoto, Pool Italiano e Tennis e si svolgeranno da oggi fino a domenica, giorno della consegna della Coppa CONI.

La Gionata Nazionale dello Sport si propone di sensibilizzare gli italiani all’estero sul tema della salute psicofisica collegata alla pratica dello sport nonchè sull’impotanza delle sane abitudini alimentari propie della dieta mediterranea, tema che costituirà uno dei principali focus della III edizione della settimana della cucina italiana nel mondo. Per questo motivo al margine delle attività sportive, saranno favoriti eventi promozionali enogastronomici e culturali.

Saranno eventualmente individuati connazionali di particolare talento sportivo, per essere inseriti in programmi di “ritorno in italia” e per essere ammessi a partecipare a competizioni internazionali con i colori Azzurri.

Tra le attività extrasportive ci sarà l’omaggio floreale ai busti di Simón Bolívar e Giuseppe Garibaldi, la conferenza “Una magnifica septuagenaria. 70 años de la Constitución de la Republica Italiana (1948-2018)” dell’Ambasciatore della Republica Italiana in Venezuela, il dottor Silvio Mignano. Poi ci saranno diverse rappresentazioni musicali.

Nella terra di Bolívar saranno coinvolte varie istituzioni italo-venezuelane: 26 club, 3 scuole e la Cavenit di Maturín.

“Abbiamo cercato di coinvolgere tutte le istituzioni italo-venezuelane presenti nel paese. Con questa iniziativa vogliamo promuovere la pratica dello sport, la cultura e la dieta mediterranea” ci spiega il dottor Nello Collevecchio, Delegato Coni in Venezuela, aggiungendo che “la manifestazione sarà rivolta prevalentemente alle fasce giovanili della comunità con svolgimento di gare non competitive in diverse discipline sportive”.

Le delegazioni più numerose sono quelle della Casa d’Italia di Maracaibo con 500 rappresentanti, seguita dal Centro Italiano Venezolano di Caracas con 420, Club Italo Venezolano de Barquisimeto con 370 e Casa d’Italia di Maracay con 350 rappresentanti.

Oltre ai club già menzionati hanno aderito alla prima edizione della Giornata Nazionale dello Sport in Venezuela: Centro Italo Venezolano Puerto Ordaz (300 partecipanti), Club Campestre San Fernando de Apure (275), Centro italiano Venezolano de Oriente (250), Club Deportivo Italo Venezolano Valera (230), Centro Italo Venezolano Agustín Codazzi Cagua (225), Centro Social Italo Venezolano Mérida (200), Club Social Deportivo Italo Cabimas (175), Centro Italiano Venezolano San Cristóbal (175), Centro Italo Venezolano El Tigre (150), Club Italo Venezolano di Barinas (125), Casa d’Italia Ciudad Bolívar (120), Centro Social Italo Venezolano Guanare (120), Centro Italo Venezolano San Juan de Los Morros (120), Casa Italia Calabozo (115), Centro Social Italo Venezolano di Valencia (110), Centro Italiano Venezolano Carupano (100), Centro Italiano Venezolano Upata (95), Centro Italo Venezolano Valle de la Pascua (90), Centro Italo Venezolano Porlamar (75), Club Deportivo Cultural Italo Venezolano San Felipe (75) e la Casa d’Italia Los Teques (50).

La Cavenit di Maturín con 50 rappresentanti ha organizzato un torneo di calcio e un’attività per promuovere la musica italiana.

A questa prima giornata Nazionale dello Sport parteciperanno anche tre scuole italo-venezuelane: San Francisto de Asis (110), Bolívar e Garibaldi (90) ed Agostino Codazzi (75). Qui si svolgeranno tornei di pallavolo, basket, calcio, calcio a 5 e kikingball.