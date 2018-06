(ANSA) – ROMA, 01 GIU – Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato con il voto favorevole del centrosinistra e l’astensione di M5s, Sergio Pirozzi e dei due consiglieri del Gruppo Misto il Bilancio 2018 e la Legge di Stabilità. Voto contrario da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, NcI e Stefano Parisi. Nell’Aula della Pisana il centrosinistra, che sostiene il governatore Nicola Zingaretti, occupa 25 seggi, 26 le varie opposizioni: il voto sui due provvedimenti è finito con 25 sì, 12 no e 13 astenuti. “Oggi non si è costituita nessuna altra maggioranza. Non è questo il tema, non è il punto, ma è un passo avanti di assunzione di responsabilità. Si è preso atto che cosa più importante è dare segnali e andare avanti”, afferma il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Taglio dei vitalizi, con i risparmi indirizzati alla riduzione delle liste d’attesa, spinta alle infrastrutture, emergenze territoriali e politiche sociali e culturali. Sono i contenuti più rilevanti della Manovra 2018.