CARACAS – E così Luis Almagro continua la sua battaglia contro il governo di Nicolás Maduro e invia un rapporto sui crimini di lesa umanità in Venezuela.

Gli esperti dell’Organizzazione degli Stati Americani (OSA) che hanno realizzato il rapporto hanno raccomandato il suo invio alla CPI per iniziare le indagini.

Almagro ha twittato:

“Oggi ho inviato alla Procuratrice della Corte Penale Internazionale, Fatou Bensouda, il rapporto sui crimini di lesa umanità in Venezuela.”

Nel resoconto si afferma che durante il governo di Nicolás Maduro si sono commessi crimini di lesa umanità – ha detto- Santiago Cantón, ex segretario esecutivo della Commissione Interamericana dei Diritti Umani che forma parte del gruppo di esperti.

A febbraio scorso, la CPI aveva emesso un comunicato dove si informava l’apertura di un esame preliminare sulla situazione in Venezuela rispetto all’uso della forza in modo eccessivo per reprimere le manifestazioni del 2017.

Il rapporto

Il rapporto di 400 pagine afferma che ci sono le basi giuridiche per denunciare Nicolás Maduro dinnanzi la Corte Penale Internazionale.

Cantón ha assicurato che sono state eseguite 131 esecuzioni extragiudiziali, fatte dalle forze di sicurezza dello Stato o dai “collettivi” (gruppi di civili armati).

Ci sono denunce di 8.000 omicidi, 12.000 persone detenute arbitrariamente in due anni, 289 casi di presunta tortura e 192 casi di violenza sessuale contro uomini e donne che dichiarano di avere subito “scariche elettriche nei genitali”.

Almagro, aveva designato i Procuratori Luis Moreno Ocampo e Santiago Cantón; Manuel Ventura Robles, ex giudice della Corte Interamericana dei Diritti Umani, e Irwin Cotler, ex ministro di Giustizia del Canadà, per indagare sui crimini di lesa umanità commessi in Venezuela.