ROMA. – Tirando le somme di “una settimana altamente drammatica” per la politica italiana, la stampa estera ha nella gran parte dei casi, dall’Europa agli Stati Uniti, scelto di titolare con un certo allarme sull’arrivo dei “populisti al potere” in Italia. E’ il caso ad esempio del quotidiano progressista britannico The Guardian, che riferisce che “i leader populisti raggiungono un accordo per far risorgere la coalizione”. Gli fa eco il conservatore Daily Telegraph, che usa lo stesso termine: “populisti”.

L’Economist dedica ai fatti italiani la copertina con il disegno d’un gelato tricolore esplosivo e il titolo: “Maneggiare con cura”. “La crisi italiana pone un dilemma” per quanto riguarda le prossime scelte della Bce e del suo presidente Mario Draghi, la cui posizione è complicata ulteriormente dalla sua nazionalità, scrive a sua volta il Financial Times.

In Francia, Le Monde annuncia nel titolo in prima pagina l’arrivo “Dei ministri euroscettici alla guida dell’Italia” e nelle pagine interne, sottolineando che “i populisti arrivano al potere a Roma”, scrive che la scelta di Conte “mette fine alla crisi politica, ma annuncia forti tensioni con l’Ue”. Tra i media tedeschi, il giornale economico Handelsblatt sceglie un’immagine significativa: lo stivale si stacca dal continente e il Sud affonda in mare.

“Ciao, bella!”, è il titolo, e spiega poi “come l’Italia mette a rischio l’esistenza dell’euro”. Copertina ‘creativa’ anche per Der Spiegel: il titolo è “Ciao amore!” e nel sottotitolo si legge: “Come l’Italia si autodistrugge e trascina l’Europa con sé”. Nel disegno si illustra una forchettata di spaghetti, da cui pende uno spaghetto a forma di cappio da forca. “Secessione. Nemici dell’Europa di destra e sinistra hanno conquistato l’Italia e alimentano l’odio contro la Germania. Come si è potuto arrivare a questo”, è il titolo dell’intervento del germanista Angelo Bolaffi sulla Sueddeutsche Zeitung.

In Spagna, El Mundo sottolinea che quello italiano, “è il primo governo populista in Europa”. Anche Abc rileva che il nuovo esecutivo italiano “è il primo governo completamente populista d’Europa. Sarà un test importante per l’Italia e per l’Europa”. Oltreoceano, il Wall Street Journal scrive di “un’amministrazione euroscettica al potere in Italia, la terza economia d’Europa”. Anche in Medio Oriente il termine è sempre lo stesso, con al Jazira che si chiede se “i populisti metteranno l’Italia in rotta di collisione con l’Europa?”.