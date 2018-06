ROMA. – La Juventus si muove sempre con grande anticipo sul mercato e la conferma arriva dall’ormai certo passaggio di Matteo DARMIAN del Manchester United. Il terzino, ex Milan, Torino e Palermo, firmerà un contratto di cinque anni a 2,5 milioni a stagione, più bonus. Al club inglese andranno circa 12 milioni. L’acquisto di Darmian si aggiunge a quelli di CALDARA e SPINAZZOLA dall’Atalanta: all’appello, a questo punto, manca solo EMRE CAN e forse, chissà, pure il portiere PERIN.

La Roma prova a resistere al pressing del Chelsea che vuole sostituire COURTOIS, diretto a Madrid per difendere la porta del Real o dell’Atletico, cercando di trattenere il portiere brasiliano ALISSON. Per la seconda volta nel giro di qualche mese il Bologna e il Napoli hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento dall’Emilia alla Campania di Simone VERDI. Anche questa volta si attende l’ok del giocatore, ma non dovrebbero esserci problemi. Sarà lui il primo rinforzo per Ancelotti.

Per assicurarsi il cartellino di Verdi, il Napoli verserà al Bologna 25 milioni. Il Torino è vicino al 23enne gabonese Ibrahim N’DONG dal Sunderland: nelle case dei ‘Black Cats’ finirà una cifra vicina ai 7,5 milioni. SAGNA è vicino al rinnovo con il Benevento: dopo tanti anni trascorsi in Premier giocherà nella Serie B italiana. Il suo rinnovo non è ancora ufficiale, ma è praticamente deciso.

La Spal sta trattando l’addio di BORRIELLO, confermando che il rendimento dell’attaccante non è legato alla decisione della società. Confermato, invece, SEMPLICI in panchina: la salvezza ha pagato. Joachim LOEW, ct della Germania, si autoesclude dalla corsa per la panchina del Real Madrid, che cerca il sostituto di ZIDANE. Il tedesco dice no, POCHETTINO invece nicchia. “Quel che dovrà essere – spiega – sarà. Io vivo nel presente e ho da poco rinnovato il contratto con il Tottenham”.

Il club ‘blanco’ è atteso da un’estate calda: ci sono da risolvere il caso CRISTIANO RONALDO, che potrebbe trasferirsi dopo tanti successi e gol pesantissimi, quindi affrontare una vera e propria sfida per mettere le mani sul cartellino di NEYMAR.

SARRI fa l’elastico con il Chelsea: un giorno si avvicina e il giorno dopo si allontana. Il suo futuro è sempre in bilico, ma non è escluso che sulla panchina dei ‘Blues’ resti CONTE. E che Sarri resti fermo. PASTORE è sul punto di lasciare Parigi e il PSG: si trasferirà a Londra per vestire la maglia del West Ham United. Dell’ex fantasista del Palermo si era ipotizzato un ritorno in Italia a gennaio, per giocare nell’Inter: ipotesi tramontata. Per l’argentino si aprono le porte della Premier, al PSG dovrebbero andare 20 milioni.