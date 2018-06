(ANSA) – ROMA, 1 GIU – L’Italia è stata sconfitta dalla Francia per 3-1, in un’amichevole disputata a Nizza. Le reti sono state realizzate nel primo tempo da Samuel Umtiti all’8′ e da Griezmann al 29′ su rigore, concesso dall’arbitro inglese Taylor dopo un contatto fra Mandragora ed Hernandez in area. Bonucci accorcia le distanze al 36′, raccogliendo una corta respinta di Lloris, ma nella ripresa Dembelé, con uno straordinario pallonetto, batte Sirigu e chiude definitivamente i conti. Per il ct Roberto Mancini è la prima sconfitta.