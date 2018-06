(ANSA) – BERLINO, 01 GIU – Germania e Austria rafforzano da oggi i controlli sulle frontiere e sul Brennero, inviando più pattuglie di polizia, per contrastare il fenomeno dei viaggi illegali dei migranti. La misura, diramata due giorni fa, e’ entrata in vigore oggi.Al Brennero operano da tempo pattuglie trilaterali, composte da agenti italiani, austriaci e tedeschi per far fronte ai clandestini. “La decisione è stata il frutto di settimane di colloqui fra gli addetti alla sicurezza tedeschi e austriaci – ha detto all’ANSA il capo della polizia federale a Monaco, Borowik -. L’intenzione è quella di evitare anche i molti incidenti di cui restano vittime i migranti che tentano di attraversare i confini illegalmente”.