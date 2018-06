CARACAS – Varios dirigentes de la oposición cuestionaron este viernes el envío de 12 toneladas de la ayuda humanitaria que fue ordenada por el presidente de la República Nicolás Maduro para Cuba, después de la visita a Caracas del líder cubano Miguel Díaz-Canel.

El ex candidato presidencial, Henri Falcón, se preguntó “¿cómo es que Venezuela, en medio de la peor crisis humanitaria de la historia, puede enviar ayuda a Cuba y negarse a recibir lo mismo de cientos de países?” y agregó “los intereses políticos del Gobierno privan más que la humanidad y dolor de su pueblo. ¡Hay que abrir el canal humanitario!”.

Por su parte el líder de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares, criticó igualmente la ayuda a Cuba e indicó que “las dimensiones de la crisis venezolana superan las de un desastre natural, incluso son comparables a las de los conflictos armados y aun así el Gobierno regala lo que los venezolanos no nos sobra”.

“La mayoría de esa donación, los venezolanos o no la consigue o no la pueden comprar. Es evidente que la vida de los venezolanos no es una prioridad para el Gobierno”, aseveró la ex fiscal general Luisa Ortega Díaz.

Por otro lado, el diputado opositor Tomás Guanipa, argumentó que “mientras los venezolanos se mueren de hambre por falta de comida y medicinas y el régimen impide que entre ayuda humanitaria para nuestro país, ellos envían ayuda humanitaria a Cuba” y recalcó que, “¡Esto es un crimen de lesa humanidad!”.

Recordemos que el Gobierno envió el jueves a Cuba 12 toneladas en insumos y alimentos como ayuda humanitaria, tras el paso de la tormenta Alberto, que dejó cuatro muertos y cientos de damnificados en la isla caribeña. Dicha ayuda fue enviada en un avión de la Fuerza Aérea, el ministro del Interior Néstor Reverol dijo, “este equipamiento es expresión tangible del apoyo moral, ético y espiritual de la solidaridad que caracteriza a pueblos hermanos como Cuba y Venezuela”.