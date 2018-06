(ANSA) – SOIANO DEL LAGO (BRESCIA), 2 GIU – Al Gardagolf di Soiano del Lago è cominciato il terzo round della 75/a edizione dell’Open d’Italia. Grande attesa per Matteo Manassero e Francesco Molinari, autori fin qui di due prove super e in piena corsa per il titolo. Il talento veneto (ieri 12/o a -8 sul totale) scenderà sul green alle 11:50, mentre alle 12:25 arriverà il turno del piemontese. Manassero in Lombardia, nel secondo evento stagionale delle Rolex Series dell’European Tour, dopo i successi 2006 e 2016 insegue la tripletta per entrare nella leggenda del golf azzurro. Secondo (a -10) a un solo colpo dalla vetta occupata dal tedesco Martin Kaymer (-11) e reduce dal trionfo nel BMW PGA Championship (Inghilterra), davanti al pubblico italiano “Chicco” Molinari vuole l’impresa.