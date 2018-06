(ANSA) – ROMA, 2 GIU – Prima battuta d’arresto nella Volleyball Nations League per l’Italia, che la scorsa notte a San Juan (Argentina) è stata sconfitta dal Canada con il punteggio di 3-1 (22-25, 27-25, 25-23, 25-16). Prova non brillante degli azzurri, che dopo aver vinto il primo parziale hanno fatto fatica a trovare la fluidità di gioco che invece aveva caratterizzato le partite del primo week end in Serbia. “Ci dispiace molto, la gara non è stata proprio brillante – ha commentato il ct Blengini -. Venivamo da un buon week end ma questo non significava aver acquisito chissà che. Abbiamo trovato una squadra che ci ha messo in grande difficoltà dal punto di vista dell’approccio”. Nel Girone 7 che si svolge a San Juan, il prossimo avversario dell’Italia, alle 23 italiane di oggi, è l’Iran. Nella notte tra il 3 e 4 giugno la sfida con l’Argentina.