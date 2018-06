(ANSA) – ROMA, 2 GIU – Lo spettacolare atterraggio di un paracadutista della Folgore con una bandiera tricolore di 400 metri quadrati su via dei Fori Imperiali e il passaggio delle Frecce Tricolore ha chiuso la festa per il 72/mo anniversario della festa della Repubblica. Ad aprire le celebrazioni l’omaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Milita Ignoto a piazza Venezia. Ad accompagnare il capo dello Stato il neoministro della Difesa, Elisabetta Trenta, ed il capo di Stato maggiore della Difesa Claudio Graziano. Ad accogliere Mattarella anche il neopremier Giuseppe Conte e i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Elisabetta Casellati. Poi ha preso il via la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali, alla quale hanno preso parte anche numerosi neoministri, come Giulia Bongiorno e Attilio Bonafede. Un maxitricolore è stato esposto anche sulla facciata del Colosseo e su numerosi palazzi di Roma.