(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 2 GIU – Papa Francesco ha nominato Rettore della Pontificia Università Lateranense il prof. Vincenzo Buonomo. Il nuovo rettore, in carica dal prossimo 1/o luglio, è il primo laico a dirigere l’università pontificia a San Giovanni in Laterano. Buonomo è nato a Gaeta (Latina) il 17 aprile 1961. Prende il posto di mons. Enrico Dal Covolo. È Dottore in Utroque Iure presso la Pontificia Università Lateranense (1983); specializzato in Diritto Internazionale, ha iniziato ad insegnare presso la Facoltà di Diritto Civile della Pontificia Università Lateranense nel 1984. È stato poi nominato docente ordinario presso la stessa facoltà. Dal 1983 è collaboratore della Rappresentanza della Santa Sede presso organizzazioni e organismi delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (Fao, Ifad, Pam), dove è stato nominato Capo Ufficio nel 2007. Dal 2014 è Consigliere dello Stato della Città del Vaticano.