(ANSA) – TARANTO, 2 GIU – Il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci (Pd) ha azzerato la giunta comunale con un atto che è stato pubblicato nel primo pomeriggio sul sito del Comune. Sono sette gli assessori a cui è stata revocata la delega oggi, che si aggiungono ai due destituiti qualche mese fa (Annamaria Franchitto e l’ex procuratore Franco Sebastio). Sarebbe a rischio la riconferma del vice sindaco e assessore all’ambiente Rocco De Franchi, proveniente da Bari, anche perchè Melucci intenderebbe così marcare la sua distanza dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano (Pd), che avallò la nomina. Da Palazzo di città filtrava una insofferenza soprattutto nei confronti di taluni “assessori che hanno iniziato ad esprimere pubblicamente posizioni non coerenti con la visione del sindaco”. Per Melucci si rende necessaria “una riflessione complessiva delle azioni svolte e da svolgersi” e “si riserva l’adozione di un successivo provvedimento per la nuova composizione della giunta con attribuzione delle relative deleghe”.