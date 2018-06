(ANSA) – BOLOGNA, 2 GIU – “Sono molto soddisfatto che la Ministra Stefani la indichi come priorità, anche perché come Regione Emilia-Romagna non faremmo sconti nel caso di ritardi o tentennamenti”. Così, in una nota, il presidente della Regione Emilia-Romagna, commenta le parole del neoministro per gli Affari regionali, Erika Stefani che, in un’intervista al ‘Corriere del Veneto’ ha sottolineato come “se si affossa l’autonomia salta il Governo, per noi è una partita fondamentale”. In tema di autonomia, spiega il governatore, “essendo stato il primo presidente di Regione a firmare, lo scorso ottobre con l’allora Presidente del Consiglio Gentiloni, l’avvio del percorso che nel febbraio successivo portò il sottoscritto, insieme ai colleghi Luca Zaia e Roberto Maroni, a firmare una storica pre-intesa, perché mai successo nella storia del Paese, sull’autonomia differenziata per Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, è evidente che mi aspetti che il nuovo Governo a guida Conte ce la ‘assegni'”.