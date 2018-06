(ANSA) – SCARPERIA (FIRENZE), 2 GIU – Grave incidente stradale verso le 14.30 nei pressi dell’autodromo del Mugello per due amici, spettatori, che vi si stavano dirigendo in motocicletta in occasione del Gp Italia del Motomondiale. Uno, il conducente, 48 anni, è morto subito. L’altro, il passeggero, 37 anni, è in gravi condizioni. Entrambi sono della provincia di Brescia. Secondo una prima ricostruzione della Polizia Stradale, l’incidente è avvenuto mentre la moto, una Honda, con i due a bordo stava percorrendo la viabilità in prossimità dei posteggi, una strada con due corsie di marcia divise da un muretto spartitraffico ‘new jersey’. Per cause in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo ed è finito in un terreno sul lato destro della carreggiata. Lui è morto subito, l’amico è in gravi condizioni ed è stato soccorso dai sanitari. Dagli accertamenti in corso della Polstrada non risultano tracce di frenata della Honda.