(ANSA) – ROMA, 02 GIU – Niente da fare per Vito Dell’Aquila al “World Taekwondo Grand Prix” nel Parco del Foro Italico. Il giovane atleta di Mesagne, grande speranza azzurra in vista dei Giochi di Tokyo, si è dovuto arrendere negli ottavi (categoria -58kg) al più quotato coreano Tae-hun Kim nonostante un tifo da stadio sulle tribune dello Stadio Nicola Pietrangeli. Dell’Aquila in mattinata si era sbarazzato facilmente del greco Fakinos (25-4) e sperava di riuscire a ‘vendicare’ il ko subito in semifinale ai Mondiali di Muju. Niente da fare, il coreano l’ha spuntata 28-8. Ko sempre agli ottavi pure l’altro azzurro della categoria -58kg, Antonio Flecca, sconfitto 25-18 dal libico Yousef Shriha. Stessa sorte poi anche per Natalia D’Angelo (divisione di peso -57kg) che dopo aver vinto il primo incontro si è arresa alla tedesca Folgmann (13-2). Nella categoria +67kg invece subito ko Laura Giacomini e Dalila D’Ambra, mentre Maristella Smiraglia ha superato il primo turno venendo successivamente sconfitta 5-3 dalla turca Nafia Kus.