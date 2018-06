(ANSA) – BRUXELLES, 2 GIU – “Un azione pacifica in risposta alle accuse che ci sono state rivolte dall’Europa, per far valere il peso dell’Italia, la nostra autonomia e la sovranità del nostro Paese”. Così l’eurodeputato della Lega Angelo Ciocca che nei giorni scorsi ha messo in atto un gesto dimostrativo nell’aula del Parlamento Ue, riempiendo con migliaia di cartoncini rossi bianchi e verdi i banchi a formare un grande tricolore. “Ho colorato il Parlamento con il tricolore perché qui vengono prese decisioni che spesso penalizzano gli italiani, i nostri risparmi, il nostro lavoro e il nostro futuro”. “Questa settimana in particolare – prosegue – le offese e le inferenze verso il popolo italiano non sono mancate e ci sono state intromissioni inaccettabili nell’ assetto democratico del Paese. Si è cercato di ostacolare la formazione di un Governo del cambiamento – continua – alimentando la paura con il ricatto dei mercati e della spread. Noi vogliamo un’ Europa diversa, rispettosa del popolo italiano e del voto degli italiani”.