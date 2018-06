(ANSA-AP) – NEW YORK, 2 GIU – E’ stato venduto per 12,1 milioni di dollari l’attico a New York dove soggiornava il maresciallo Tito durante i suoi viaggi negli Stati Uniti. Il ricavato sarà diviso fra i Paesi ‘orfani’ dell’ex Jugoslavia. Quattrocento metri quadrati e tre terrazze al 730 di Park Avenue, abbandonati dal 1992, che servivano anche da residenza degli ambasciatori della Federazione. Ci sono voluti 17 anni per la vendita e per mettere d’accordo Serbia, Croazia, Slovenia, Macedonia e Montenegro che alla fine si spartiranno i proventi in base a percentuali stabilite con un accordo raggiunto nel 2001 a Vienna.