(ANSA-AP) – BERLINO, 2 GIU – La Nato non difenderà Israele nel caso venisse attaccato dall’Iran. Intervistato dal settimanale tedesco Der Spiegel, il segretario generale dell’Alleanza Atlantica, Jens Stoltenberg, ha detto che Israele è un partner, ma non un membro della Nato e che le “garanzie di sicurezza” dell’Alleanza non si applicano ad Israele. Stlontenberg ha quindi ricordato che la Nato non è coinvolta nel processo di pace in Medio Oriente.