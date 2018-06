(ANSA) – MANILA, 3 GIU – Il presidente filippino Rodrigo Duterte si è scagliato contro un altro esperto di diritti umani dell’Onu per aver criticato il suo presunto ruolo nell’espulsione del presidente della Corte Suprema. In un discorso trasmesso in tv, Duterte ha respinto le osservazioni di Diego Garcia Saryan, dicendogli di non occuparsi delle questioni interne del Paese e di “andare all’inferno”. Secondo l’esperto Onu, l’estromissione senza precedenti del giudice Maria Lourdes Sereno dall’incarico di presidente della Corte Suprema, dopo che Duterte l’aveva criticata in pubblico, è un attacco all’indipendenza giudiziaria che potrebbe mettere a rischio la democrazia filippina. Duterte ha reagito in modo simile nei confronti di altri rappresentanti dell’Onu che hanno espresso preoccupazioni per la sua campagna mortale contro le droghe illegali.