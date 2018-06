(ANSA) – SCARPERIA (FIRENZE), 3 GIU – Andrea Iannone si è aggiudicato il warm-up della Motogp nel Gp d’Italia di motociclismo, al Mugello. Il pilota della Suzuki ha fatto registrare il miglior tempo con 1’47″080, davanti alla Honda del campione del mondo in carica Marc Marquez (1’47″339) e alla Ducati di Andrea Dovizioso (1’47″398). Quarto tempo per lo spagnolo Maverick Vinales, seguito dalle Ducati di Danilo Petrucci e Jorge Lorenzo. Il pole-man del giorno, Valentino Rossi, su Yamaha, ha invece fatto registrare il settimo tempo. Il via della gara è fissato alle 14.