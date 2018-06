ROMA. – Il Real Madrid fa tremare la Roma. Infatti è sempre più concreto l’interesse dei pluricampioni d’Europa per ALISSON, fuoriclasse dei pali che la Roma vorrebbe tenere un altro anno. A fare il prezzo saranno comunque i dirigenti di Trigoria, che respingeranno l’offerta ‘merengue’ che per ora non supererà i 60 milioni di euro.

In entrata la Roma continua a lavorare per BERARDI e KLUIVERT, gli attaccanti esterni che piacciono a Di Francesco, mentre per il centrocampo si monitorano le situazioni di SERI del Nizza e TORREIRA della Samp. Poi c’è anche CRISTANTE dell’Atalanta, ormai in mano al d.s. giallorosso Monchi che tiene d’occhio anche SAHIN del Borussia Dortmund, al quale i tedeschi non vogliono rinnovare il contratto e quindi potrebbero vendere in estate per monetizzare.

Intanto Sahin, che oltre a giocare al calcio studia, è stato infatti alla Business School di Harvard, una delle più prestigiose università statunitensi: parteciperà ai corsi di managemente dello sport organizzati dall’università di Boston.

Si muove l’Inter, che però è limitata dal fair play finanziario. Wanda Nara ha postato la foto di una zebra e per questo sono riprese le voci su ICARDI alla Juventus, intanto in Francia dicono i nerazzurri siano su MALCOM del Bordeuax, talento ex Corinthians. Ma per prenderlo ci vogliono 40 milioni, quindi l’Inter non potrà muoversi prima di luglio. E c’è comunque la voglia di lavorare anche per riportare ad Appiano Gentile RAFINHA.

In casa Juventus è fatta per PERIN e vanno registrate le parole di Marko Naletilic, agente fra gli altri di PJACA, indicato come possibile contropartita tecnica nella trattativa per MILINKOVIC SAVIC in bianconero. “Pjaca alla Lazio? Fantamercato, nessuno mi ha contattato e non reputo la pista biancoceleste fattibile”, ha detto l’agente.

Sempre la Lazio batte la pista ACERBI per la difesa, ma il Sassuolo per ora non tratta. Nell’affare potrebbe comunque entrare il giovane PALOMBI, rientrato a Formello dalla Salernitana. Il d.s. Tare cerca anche un’alternativa a Immobile (Caicedo verrà ceduto) e l’obiettivo primario è l’atalantino PETAGNA.

Il Monaco si è invece fatto avanti per FELIPE ANDERSON, e nno va sottovalutato il fatto che nella squadra del Principato gioca quel GLICK individuato come altro possibile rinforzo per la difesa laziale. Infine il Napoli: De Laurentiis non vuole cedere JORGINHO al City per 45+5 milioni e intanto sta stringendo con il Bologna per VERDI. Preso il talento del Bologna si penserà al portiere, con il tedesco LENO in prima fila.