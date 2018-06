(ANSA) – NAIROBI, 3 GIU – Almeno tre persone sono morte nel crollo di un edificio di cinque piani nell’area residenziale di Huruma, in Kenya. Lo riferiscono la polizia e alcuni testimoni. Pius Masai Mwachi, dell’unità per la gestione di disastri naturali, ha detto che sono tuttora in corso le operazioni di soccorso e si scava tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. I servizi di emergenza hanno finora recuperato tre corpi e altre tre persone sono state tratte in salvo.