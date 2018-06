(ANSA) – L’AVANA, 3 GIU – Cuba si appresta a modificare la sua costituzione, scritta in epoca sovietica: il presidente Miguel Diaz-Canel ha convocato una sessione speciale del parlamento per dar vita ad una commissione che redigerà la nuova carta. Sarà composta da una trentina di parlamentari, ne farà parte lo stesso Diaz-Canel e sarà presieduta dall’ex leader Raul Castro. “Inizia un processo di particolare importanza per il paese e dobbiamo essere tutti consapevoli dei doveri e delle responsabilità civiche che questo comporta”, ha detto Diaz-Canel ai circa 600 membri dell’Assemblea nazionale. Funzionari governativi hanno anticipato che il nuovo testo – di cui non c’è ancora una bozza – manterrà comunque il sistema egemonico del partito comunista, dove la libertà di parola, di stampa ed altri diritti sono limitati “dalle finalità della società socialista”. Un cambiamento previsto è quello di un limite di due mandati da 5 anni per il presidente, mentre la proprietà privata potrebbe essere regolata diversamente.