(ANSA) – SCARPERIA (FIRENZE), 03 GIU – Miguel Oliveira ha vinto la gara della classe Moto2 del Gran Premio d’Italia al Mugello. Partito dall’11/a piazza, il pilota portoghese della Ktm ha combattuto a lungo con il pole-man Mattia Pasini (Kalex), caduto alla 13/a tornata, e con Lorenzo Baldassarri (Kalex). Dietro ai due si è piazzato lo spagnolo Joan Mir (Kalex) che sul finale ha avuto la meglio sul leader dal campionato Francesco Bagnaia, 4/o sul traguardo. “Non riesco a descrivere le mie emozione – ha detto Oliveira – Avevo deciso di vincere e ci sono riuscito. Pasini era più veloce di me, ma probabilmente ha forzato un po’ troppo perché il caldo ha messo in crisi le gomme di tutti”. “Pensavo di poter vincere – le parole di Baldassarri – Ho pagato caro l’errore nell’ultimo giro, sono contento di essere salito sul podio, ma devo tirare fuori qualcosa di più se voglio arrivare alla vittoria”. Bagnaia mantiene la leadership in campionato con 111 punti, Oliveira sale a quota 98, mentre Baldassarri è terzo.