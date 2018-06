(ANSA) – ROMA, 03 GIU – Rimangono gravi, ma stabili le condizioni della bimba di 3 anni soccorsa in gravissime condizioni venerdì sera a Roma dopo essersi stretta al collo per gioco una fascetta da elettricista e ricoverata all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per lesioni da compressione del collo e conseguente asfissia. Lo rende noto l’ospedale con un bollettino medico. La piccola è sottoposta da ieri a “procedura di protezione cerebrale con ipotermia”. Proseguono, di conseguenza, – aggiunge l’ospedale – la sedazione e la ventilazione meccanica. La prognosi rimane riservata.