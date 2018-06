(ANSA) – SOIANO DEL LAGO, 03 GIU – Al Gardagolf di Soiano del Lago (Brescia), dove si sta per decidere la 75/a edizione dell’Open d’Italia di golf, Lorenzo Gagli chiude bene bissando il 66 (-5) di ieri per un totale di 269 (68 69 66 66, -15). “Torneo positivo – ha dichiarato il golfista toscano -, mi sento davvero migliorato. E’ bello giocare di fronte a questi campioni”. Buona classifica per il 32enne fiorentino, che ha terminato la gara con cinque colpi di vantaggio su Matteo Manassero (-10 sul totale), oggi deludente.