(ANSA) – VENEZIA, 3 GIU – Un ultraleggero si è schiantato questo pomeriggio nel territorio di Bojon di Campolongo Maggiore nel veneziano. Le cause dell’accaduto sono ancora al vaglio. In corso le operazioni di messa in sicurezza e di soccorso da parte dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 non è noto se ci siano vittime. Sul posto anche i carabinieri.