(ANSA) – TORINO, 3 GIU – “Mario lo conosco da quando aveva 17 anni, era un giocatore dalle qualità incredibili. Quanti ne vorrei? Uno basta…”. Roberto Mancini scherza sul rapporto con l’attaccante, che non partirà titolare domani nell’amichevole contro l’Olanda, a Torino. “Domani – annuncia il ct – giocheranno Perin in porta, Caldara e Romagnoli al centro, Criscito e Zappacosta sulle fasce. A centrocampo Jorginho, Cristante e Bonaventura, in attacco Insigne, Belotti e Verdi”.