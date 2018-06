(ANSA) – TORINO, 3 GIU – “Senza Nazionale sono stato abbastanza male, ma non credo serva parlare del passato, dobbiamo pensare al futuro”. Non guarda indietro Mario Balotelli, di nuovo protagonista in azzurro dopo quattro anni. “Quando c’era Conte non stavo benissimo, quindi giusto non convocarmi – dice l’attaccante alla vigilia dell’amichevole a Torino contro l’Olanda -. Con Ventura non ne ho idea, avevamo parlato però le sue spiegazioni non le ho capite bene e stavo facendo anche bene. Ma lui era l’allenatore quindi lo rispetto”. Balotelli è tornato anche sul suo futuro. “Perchè mi cercano all’estero? Perché Mino (Raiola, ndr) chiede tanti soldi”, dice rispondendo a chi lo ha descritto come un giocatore inadeguato alle squadre di prima fascia. “Non esistono squadre più grandi della Nazionale – conclude – quindi se sono qui vuol dire che sono pronto…”.