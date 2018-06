(ANSA) – TORINO, 3 GIU – “Contro la Francia ho visto un’Italia interessante: piano piano sta migliorando”. Il giudizio positivo di Marten De Roon, centrocampista olandese dell’Atalanta, impegnato domani sera nell’amichevole contro gli azzurri a Torino. “Venerdì ha avuto tante occasioni, è bello che qualcosa stia cambiando”, spiega il giocatore. Una sfida tra due grandi esclude dal Mondiale. “Qui in Italia è stato peggio, non succedeva da 60 anni – spiega -, ma è stato comunque un periodo triste per entrambe le nazionali. L’aspetto positivo è che nessun italiano mi poteva prendere in giro”, scherza il giocatore che ritrova tra gli azzurri Caldara, suo compagno all’Atalanta. “Non l’ho sentito, ma è bello che per la seconda volta di seguito sia titolare – conclude -, gli manderò un messaggio per congratularmi…”.