(ANSA) – NUMANA (ANCONA), 3 GIU – Una porzione di falesia del Conero è crollata oggi sul litorale tra Numana e Sirolo, in un tratto peraltro già interdetto proprio per il rischio di frane. Non ci sono state persone coinvolte: lo ha accertato l’equipaggio di una motovedetta della Guardia costiera intervenuta sul posto. Molta paura tra i bagnanti della vicina spiaggia dei Frati, che hanno sentito un forte boato e assistito alla caduta di frammenti roccia, mentre si alzava un polverone. Le spiagge non sono state evacuate. Dalla Capitaneria di Porto arriva la raccomandazione a rispettare le ordinanze e a non entrare nelle aree interdette.