(ANSA) – CORNAIANO DI APPIANO (BOLZANO), 3 GIU – Visita lampo della Cancelliera tedesca, Angela Merkel, in Alto Adige per incontrare la nazionale tedesca, in ritiro prima dei Mondiali al Castel Weinegg a Cornaiano di Appiano, vicino Bolzano. Ad accoglierla c’erano lo juventino Sami Khedira, il team manager Oliver Bierhoff e il presidente della Federazione tedesca Reinhard Grindel. La Merkel, appassionata di calcio e grande tifosa del ‘National Mannschaft’, è atterrata poco prima delle 18 a Bolzano dove a salutarla è arrivato il presidente della giunta altoatesina, Arno Kompatscher. Scortata dalle forze dell’ordine si è poi trasferita, poco dopo le 18.30, all’albergo 5 stelle per dare il saluto alla sua nazionale. Prima della cena la Cancelliera ha voluto brevemente uscire dall’albergo, superando le transenne, per salutare i tanti turisti e tifosi tedeschi che la stavano aspettando da ore sotto il sole. In serata è previsto il ritorno in Germania.