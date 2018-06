https://youtu.be/pbSH6Cobrqg

Una vetrina per mostrare lo stile di vita italiano. Si è conclusa con l'ormai consueto successo "Passione Italia", la manifestazione organizzata dalla Camera di Commercio Italiana per la Spagna e ​dal​l'Ambasciata d'Italia.

Giunta alla sua decima edizione, "Passione Italia" è stata l'occasione per festeggiare alla grande il 2 giugno, la Festa della Repubblica.

Questa edizione di "Passione Italia" è stata ospitata dal "Centro Cultural de Matadero": 20 mila metri quadrati in cui italiani e spagnoli si sono sommersi in un mare di sapori, aromi e musica del Belpaese.

Tante le aziende italiane che non . . .

Questo articolo è riservato agli utenti abbonati.

Abbonati se vuoi leggerlo, oppure fai il login se sei già abbonato.