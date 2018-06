(ANSA) – PARIGI, 4 GIU – Dopo il “Millenaire”, il più vasto campo migranti di Parigi, mercoledì scorso, evacuazione da questa mattina all’alba in corso per gli ultimi due campi ancora esistenti dentro le mura di Parigi, sul Canal Saint-Martin e alla Porte de la Chapelle. Le evacuazioni di questi accampamenti molto insalubri si svolgono nella calma, senza incidenti. Sul Canal Saint-Martin erano accampate 550 persone, alla Porte de la Chapelle 450, secondo la Prefettura. Si tratta di quasi tutti migranti dall’Afghanistan, che sopravvivevano da mesi nelle tende. Le persone evacuate saranno oggetto di “un esame approfondito e completo” della propria situazione amministrativa, poi con una quindicina di pullman saranno trasportati in palestre e scuole dove 1.200 posti sono stati requisiti. I migranti vi saranno ospitati fino a quando l’amministrazione non avrà stabilito i percorsi di smistamento.