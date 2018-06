(ANSA) – MOSCA, 04 GIU – Il regime di Pyongyang ha invitato in Corea del Nord il presidente della Duma – la camera bassa del Parlamento russo – Viaceslav Volodin per le celebrazioni della fondazione dello Stato, in programma il 9 settembre, e per l’anniversario dell’inizio delle relazioni diplomatiche con la Russia, il 12 ottobre. Lo ha annunciato il deputato russo Kazbek Taisaiev, coordinatore del Gruppo di amicizia tra i parlamenti di Russia e Corea del Nord. Secondo Taisaiev, inoltre, la presidente del Senato russo Valentina Matviienko sarà in Corea del Nord il 9 settembre, mentre una delegazione della Duma raggiungerà Pyongyang il 12 ottobre.