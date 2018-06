(ANSA) – BARI, 4 GIU – Può ospitare 150 lavoratori la Foresteria per braccianti agricoli migranti inaugurata oggi a Turi (Bari) dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. “Chi è ospitato qui – ha rilevato il governatore – ha il permesso di soggiorno e il contratto di lavoro, quindi la catena della legalità è assicurata. I moduli abitativi sono sobri, climatizzati, gli stessi in cui dormono i soldati nelle missioni all’estero o gli operai di un qualunque cantiere che non abbia a disposizione altre soluzioni alloggiative”. “Colgo l’occasione – ha aggiunto Emiliano – per ringraziare il sindaco per la collaborazione che ci aveva dato per realizzare questo obiettivo, che mira ad evitare il cosiddetto caporalato sin dall’inizio, perché questo è un luogo controllato, dove le forze dell’ordine verificano chi viene a prendere i lavoratori e a quali condizioni e, ovviamente, tutto questo per noi è un passaggio di civiltà”. “Lo sfruttamento del lavoro – ha concluso Emiliano – danneggia anche la nostra capacità commerciale”.