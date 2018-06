CARACAS – Il presidente del Cile, Sebastiàn Piñera, ha chiesto all’Organizzazione di Stati Americani “un’azione corale per reclamare il ritorno alla democrazia del Venezuela e il rispetto dei Diritti Umani”.

In una lunga e articolata lettera inviata al Segretario Generale dell’Organismo con sede a Washington, Luis Almagro, il presidente Piñera ritiene necessaria l’azione per forzare una soluzione pacifica alla crisi politica e istituzionale del Paese.

Il presidente Piñera, nella lettera, fa riferimento diretto al Dossier redatto da esperti dell’Osa, frutto di una lunga indagine; un Dossier che metterebbe al governo del presidente Maduro con le spalle contro la parete. Gli esperti dell’Osa, infatti, nel Dossier denunciano non solo crimini di lesa umanità dovutamente dimostrati ma anche una “catastrofe umanitaria” che vive il Paese.

Come si ricorderà, il Dossier dell’Osa è stato redatto da un gruppo di lavoro che, nel consegnarlo al Segretario Generale dell’Organismo, ha suggerito che fosse inoltrata la denuncia presso la Corte Penale Internazionale e fosse chiesta l’apertura di una indagine sui crimini di lesa umanità”