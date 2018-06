(ANSA) – PARIGI, 4 GIU – Salta la sfida tanto attesa degli ottavi di finale del Roland Garros tra Serena Williams e Maria Sharapova. La statunitense avrebbe avvertito un dolore al pettorale destro nell’ultimo match e ha deciso di non scendere in campo. La russa si qualifica per i quarti di finale senza giocare.