(ANSA) – ROMA, 4 GIU – “È inconcepibile un livello di ignoranza e approssimazione simile. La flat tax sui redditi di impresa esiste da qualche decennio. E a ridurla – dal 27,5% al 24% – è stato il governo Renzi”. Così di Luigi Marattin, parlamentare del PD, commenta le dichiarazioni del leghista Bagnai che ha annunciato per il 2019 la flat tax per le imprese. Numerosi altri parlamentari del Pd hanno ironizzato sull’annuncio di Bagnai: “Avendo spacciato come reali sogni irrealizzabili, si vendono come da farsi quello che il governo di Matteo Renzi ha già realizzato, posticipando quello che non potranno fare: l’intervento per le famiglie”, ha detto il senatore del Pd Mauro Maria Marino. “Già si mettono le mani avanti – ha commentato Teresa Bellanova – dicendo che per questo anno per le famiglie non se ne parla ( eh, come è diverso fare campagna elettorale e governare)”, mentre si annuncia quelle per le imprese che “c’è da tempo e i nostri governi, quelli a guida Pd l’hanno anche ridotta recentemente”.