(ANSA) – NEW YORK, 4 GIU – “Come affermato da numerosi legali, ho l’assoluto diritto di concedermi l’assoluzione, ma perché dovrei farlo se non ho fatto nulla di sbagliato? Allo stesso tempo, la caccia alla streghe senza fine, guidata da 13 democratici arrabbiati, continua in vista delle elezioni di medio termine”. Lo afferma Donald Trump su Twitter, riferendosi alle indagini sul Russiagate.