(ANSA) – PECHINO, 4 GIU – L’ex premier Matteo Renzi, a Pechino per una conferenza di due giorni, ripartirà in serata per poter essere domani in Italia e votare contro la fiducia al governo gialloverde del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “E’ giusto che parli in Parlamento”, ha affermato Renzi, menzionando il volo di rientro con scalo a Istanbul. L’obiettivo è “tornare domattina in tempo per il voto di fiducia. Parlo domani”, ha aggiunto”.